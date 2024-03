Gotti: “Settimana che ha lasciato degli strascichi. Salvezza? Non guardiamo ora la classifica”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro la Salernitana: “Era un momento particolare, il gruppo veniva da una partita complicata che ha lasciato degli strascichi. Dovevamo dare ordine e andare alla ricerca di punti per ricostruire qualcosa di buono“.

Su Falcone: “Sappiamo di avere un ottimo portiere. I palloni dentro la nostra area ci mettevano in difficoltà per i loro giocatori fisici, ma di contro è stata una prestazione di grande equilibrio e voglia di lavorare insieme“.

Gotti commenta anche la scelta di giocare oggi con i due attaccanti Krstovic e Piccoli: “Mancava Banda oggi che è un giocatore importante per noi. Piccoli ha qualità fisiche e l’attitudine ha fare un lavoro dispendioso. È un peccato privarsi di avere più giocatori in campo per fare gol, poi la partita si è messa in un certo modo e abbiamo messo tanti sforzi nella fase difensiva. Ora devo prendermi del tempo capire delle cose, oggi ho percepito tanti particolari che fanno la differenza. C’è uno spogliatoio sano, con ragazzi che hanno entusiasmo e voglia. Ci sono parecchi giocatori con ottime prospettive di miglioramento“.

Infine: “Avremo modo di mettere mano ad alcune cose che vorrei cercare di migliorare. Salvezza? La classifica non la guardiamo ora. Ci sono troppe squadre e troppi punti a disposizione“.

