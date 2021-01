Gotti: “Secondo giallo a De Paul forzato. Braaf? Impressione positiva, qualità incredibili”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato così dell’1-0 contro lo Spezia ai microfoni di Sky: “De Paul dimostra sempre la voglia di essere protagonista: ha esagerato un pochino, ma il secondo giallo mi è sembrato un pochino forzato.

La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio umile, come abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le qualità e ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in inferiorità numerica”.

Llorente?

“Ha caratteristiche opposte rispetto a Lasagna, le conoscevamo bene. Ma non conoscevamo l’approccio umano, sembra il ragazzo della Primavera con l’entusiasmo alle prime volte con i grandi. Il suo entusiasmo è contagioso”.

Continuate a subire pochi gol.

“Ci sono dati oggettivi: in relazione alle occasioni concesse, subiamo tantissimi gol. E normalmente sono poche, perciò si può dire che dobbiamo essere più attenti. In queste 20 gare abbiamo realizzato meno di quanto creato. Mi piace sottolineare che, pur senza grandi occasioni, una giocata sopra le righe di Deulofeu ha indirizzato il match”.

Braaf?

“L’impressione che ho avuto in video è molto positiva: siamo sicuri che non ci sia qualcosa che non torna? Ha qualità di altissimo livello, se è quello del video ha prospettive altissime. Chiamerò Maresca che lo ha avuto”.

Contento del mercato?

“A Udine non facciamo troppe domande, la società ha idee e logiche definite. Io mi concentro ad allenare chi ho a disposizione”.

