Gotti presenta Ampadu: “Lo userò nel suo ruolo, il Chelsea si è raccomandato”

Luca Gotti, in conferenza stampa, pre Spezia-Bologna ha parlato anche del neo acquisto Ethan Ampadu, difensore, arrivato dal Chelsea: “Non ha centimetri ma ha fisicità forte, disponibilità a giocare a calcio. Per queste caratteristiche è stato usato come jolly, lo mettevano in campo e poi sceglievano gli altri 10 a Venezia. Il Chelsea però si è raccomandato con me di utilizzarlo col suo ruolo e sono discussioni che porteremo avanti”, queste le sue parole.

Foto: Spezia Logo