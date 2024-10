Gotti: “Per me la sfida con l’Udinese non è come le altre, ma non carichiamola di cose diverse”

Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dello scontro diretto di domani contro l’Udinese, squadra di cui è stato allenatore e al quale è profondamente legato. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “È stata una settimana brutta per me. Veniamo da tre partite senza soddisfazioni. Però posso dire che la squadra ha lavorato bene. Per me la partita con l’Udinese non è come le altre, ma per il Lecce è una partita come le altre trentotto. Non carichiamola di cose diverse”.

Svolta tattica: “Non credo il tema sia tattico. La squadra deve proseguire un percorso di miglioramento degli eventuali limiti: ancora non riesce a gestire bene i momenti della partita”.

Oudin: “Titolare? Ci sono giocatori che hanno caratteristiche mirate e Oudin ha ottima disponibilità tecnica. Devo attingere di volta in volta dalle caratteristiche migliori per affrontare la partita”.

Rebic: “Ha prevalentemente giocato esterno, quella è la sua mattonella. Devo cercare di mettere i giocatori a loro agio e creare delle dinamiche di squadra funzionali”.

Marchwinski, Hasa e Pelmard: “Chi vedremo prima? Il calcio ci sorprende perché ci sono situazioni che sembrano cristallizzate e poi cambino in maniera repentina, così come la partita col Parma. Anche in queste situazioni individuali si accendono scintille che cambiano l’aspetto emotivo. Voglio prendermi tutte le cose positive che possono accadere anche in tempi brevissimi”.

