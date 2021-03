Gotti: “Pensiamo partita dopo partita, ancora non siamo salvi. Il Genoa è simile a noi”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza alla vigilia di Genoa-Udinese: “Al di là del cambio di marcia, mi sembra che questo Genoa sia abbastanza simile a noi, quindi le insidie che noi troveremo nell’affrontare il Genoa sono le stesse che potranno trovare loro”.

Sugli obiettivi per il proseguo della stagione: “Tenere la squadra sugli obiettivi è la parte maggiore del lavoro dell’allenatore ma questo vale per tutte le partite del campionato non solo per quella di domani. Intanto, a 32 punti non siamo aritmeticamente salvi. Quindi, bisogna fare altri punti per considerarsi fuori dalla mischia. Credo, poi, che l’unico modo di pensare saggio sia quello di concentrarsi partita per partita e non di più”.

Foto: Twitter udinese