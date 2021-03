Gotti: “Pareggio buono, ma nel recupero potevamo perderla”

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha commentato il pareggio dei suoi sul campo del Genoa.

Queste le sue parole: “Pareggio importante, che ci permette di fare un altro passo avanti verso la salvezza. Non mi è piaciuta però la gestione del finale. In un minuto e mezzo, nel recupero, abbiamo concesso due occasioni clamorose e avremmo potuto vanificare tutti gli sforzi fatti. Forse ho sottovalutato la stanchezza di un mio giocatore, altrimenti prima andavamo via con la sensazione di lasciare due punti, mi lascia un po’ di amaro in bocca”.

Terzi in classifica nel girone di ritorno: “Sono contento ma se posso essere sincero non credo sia cambiato molto dal girone di andata, quando mi davate quasi per esonerato. Nelle prime partite abbiamo avuto una débacle a livello numerico, siamo risaliti piano piano e poi siamo andati nelle secche, abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Adesso stiamo raccogliendo quello che meritiamo di raccogliere”.

Su De Paul: “Il ragazzo è qui da cinque anni, ogni volta abbassa la testa e riparte più forte di prima. Lui e il club si sederanno ad un tavolo per decidere una strategia comune. Lui ha una forza enorme: ad ogni mercato si parla di una sua partenza, in Nazionale trova chi gioca al PSG o al Barcellona, lo tirano per la giacchetta. Ogni volta trova la forza di tornare a Udine e ripartire più forte di prima. Chiaro che si meriti una grande squadra che giochi in Europa, glielo auguro, però adesso è con noi e ce lo godiamo”.

Foto: Twitter Udinese