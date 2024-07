Gotti: “Non vedo l’ora di far fare al gruppo i passi che ho in mente. Non dobbiamo essere presuntuosi ma neanche sottostimarci”

L’allenatore del Lecce, Luca Gotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club salentino, direttamente dal ritiro in Austria. Di seguito le sue parole:

“Sono tre settimane di ritiro con un gruppo extralarge, con tanti ragazzi sia che rientrano dai prestiti che tanti ragazzi della nostra Primavera che sono aggregati qui. Sono impegnato per far lavorare tutti al meglio e anche per guardarli, soprattutto quelli che conoscevo meno.

Abbiamo scelto di incontrare da subito squadre di livello: immaginate cosa ci propone già dalle prime giornate il nostro campionato, meglio abituarci subito a verifiche impegnative. Ci sono state cose buone e cose meno buone, alcuni giocatori che hanno fatto bene e altri male. E’ abbastanza normale in questo periodo: non bisogna basarci sul calcio d’agosto, figuriamoci su quello di luglio.

Con una parte di giocatori abbiamo già fatto un pezzo di percorso, che ci ha dato modo di condividere alcune idee comuni di gioco. Con questi ragazzi, è più facile inserire nuovi elementi all’interno di un contesto di gioco. E’ veramente prestissimo, non vedo l’ora di snellire il gruppo e di fargli fare i passi che ho in mente.

La squadra si porta dietro qualcosa di quello che ha fatto. Questo le regala un po’ di autostima: io cerco di implementare questo percorso di realismo, facendo capire quali sono realmente le nostre possibilità. Non dobbiamo essere presuntuosi, ma neanche sottostimarci”.

Foto: twitter Lecce