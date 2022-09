Gotti non soddisfatto dal mercato: “Siamo in difficoltà, oggi eravamo cortissimi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha espresso la sua insoddisfazione per il mercato dopo il pareggio con il Bologna: ”Soddisfatto del mercato? Oggi no, siamo in grande difficoltà. Al di là del mercato, ci mancano tanti giocatori: cinque in infermeria, uno nel pre-partita ha avuto la febbre. Oggi eravamo cortissimi, nel momento in cui recupereremo i ragazzi dall’infermeria la situazione cambierà“.

Foto: Spezia Instagram