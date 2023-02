Gotti: “Non ho mai pensato di averla vinta. Dovevamo essere bravi a non restare in 10 anche noi. E invece…”

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo il 2-2 contro l’Empoli.

Queste le sue parole a Dazn: “L’episodio dell’espulsione di Esposito è determinante per quello che è successo dopo. E’ chiaro che il rigore e l’espulsione del primo tempo sono chiari, poi però anche la direzione della partita è stata quantomeno discutibile dal mio punto di vista. Il rosso a Esposito resta l’episodio fulcro che indirizza un finale che ci lascia tanto rimpianto perchè non puoi fare a meno di pensare ai due punti lasciati. La Serie A è così. La nostra situazione di grande emergenza ha fatto modo che non riusciamo a dare il giusto tempo a questi ragazzi di fare i passettini per arrivare fino a lì”.

Dal punto di vista mentale ha pesato il rosso a Esposito?

“Ha cambiato la partita. A fine primo tempo sei avanti 2-0 e con l’uomo in più, devi gestire la partita con calma e andare a fare il terzo gol senza frenesia. Quell’episodio cambia la partita”.

Ha qualcosa da recriminare ai suoi sulla gestione difensiva?

“Fai la partita difensiva difendendo il risultato. Tanti piccoli errori di troppo che fanno parte però di quello che dicevo prima. Certe situazioni gestite da alcuni giocatori hanno il loro peso, gestite da altri no”.

Foto: twitter Spezia