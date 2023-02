Gotti: “Non forzerò i tempi per Nzola. I nuovi acquisti si stanno integrando”

L’allenatore dello Spezia, Luca Gotti, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita di Serie A da disputare al Castellani contro l’Empoli. Alcune parole del tecnico: “Fisicamente sto molto meglio, è stato difficile ovviamente non seguire dal campo la partita contro il Napoli, ma ora sono pronto per tornare in panchina. Nella partita di domenica scorsa mi è piaciuta l’applicazione di tutti i calciatori, viceversa non mi sono piaciuti i tanti errori, alcuni clamorosi, che hanno portato alle segnature del Napoli. Abbiamo affrontato una grande squadra con lo spirito giusto, ma poi quegli errori hanno indirizzato la partita a favore di una squadra che certo non aveva bisogno di queste disattenzioni, quindi dovremo essere ancora più attenti e portare quella concentrazione vista nella prima frazione, fino al triplice fischio finale. I nuovi acquisti si stanno integrando sempre di più in gruppo e Wisniewski è uno di questi, ha esordito contro il Napoli e può darci una mano”.

Formazione: “Devo necessariamente pensare a qualche modifica nella formazione iniziale, anche alla luce delle squalifiche di Ampadu e Caldara e dell’avversario che andremo ad affrontare; mancherà anche domani qualche giocatore, Nzola e Ekdal ieri hanno fatto qualcosa sul campo, chiaro che conto di averli con noi per poter contare sul loro contributo il prima possibile, ma non dobbiamo forzare i tempi perché non si tratta dell’ultima gara prima della fine del mondo e non intendo prendere dei rischi inutili perché dobbiamo pensare a un percorso per il medio-lungo termine”.

Foto: Spezia Instagram