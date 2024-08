Gotti: “Non è mancato il coraggio, ma abbiamo fatto tanti errori”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la sfida persa contro l’Atalanta: “Abbiamo provato a mettere in difficoltà un po’ l’Atalanta, abbiamo provato a fare il nostro ma il gol l’abbiamo preso dopo una mezz’ora di sostanziale equilibrio e subito prima dell’intervallo. Non è tanto il coraggio mancato, abbiamo fatto tanti errori. Non abbiamo fatto male nei primi dieci minuti della ripresa, abbiamo cercato di palleggiare con maggiore lucidità sfruttando anche un’occasione con Gendrey di testa. Tutto è andato in una direzione che ha fatto in modo che le cose per noi fossero sempre più difficili”.

Su Krstovic: “Krstovic è forte, giocare contro l’Atalanta non è facile per nessuno. Non sono stato particolarmente scontento purtroppo ha perso l’attimo nell’azione che poi ha dato a loro il primo gol. Quello che non ci sta è lasciare andare Brescianini da solo”.

Sui nuovi: “Per quasi tutto loro è una prima volta, bisogna avere la pazienza di aspettarli e farli giocare nelle situazioni giuste. Non sempre il Lecce evidentemente se lo può permettere, e cercheremo di fare di necessità virtù”. E sul mercato: “Non è questo il mio modo di vedere, che dev’essere focalizzato su quello che succede in campo. Quello che succede fuori è una cosa di cui si occupano le altre persone”.

