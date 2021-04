Gotti: “Nelle ultime partite penalizzati dagli episodi. Abbiamo problemi in attacco, ci può essere una chance per Braaf”

Alla vigilia della gara contro il Benevento, il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa ai microfoni dei canali ufficiali del club bianconero. Queste le sue parole.

Sulle prestazioni della squadra: “La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore”.

Sui problemi in attacco dopo gli stop di Nestorovski e Llorente: “Lunedì Nestorovski sarà visitato a Roma dal prof. Mariani e da lì capiremo l’entità di questo infortunio. A lui faccio un grande in bocca al lupo. Anche Llorente ha un piccolo problema fisico, vedremo in queste ore se domani potrà dare il suo contributo in campo. Braaf, è sempre un’opzione. Cerco a priori di non togliere a nessuno una possibilità. È un ragazzo di 18 anni con indubbie qualità e potenzialità. Arriva a Udine e viene enfatizzato, per essere invece demonizzato dopo la partita di Bergamo e di nuovo enfatizzato dopo i 15’ di mercoledì col Cagliari. Chi lo vede lavorare tutti i giorni ha il compito di capire quali sono i momenti giusti in cui può esprimere al meglio le sue qualità e dare un apporto concreto ed efficace alla squadra. Non è sempre facile individuarli e gestire gli equilibri che riguardano anche gli altri calciatori.”

Foto: Twitter Udinese