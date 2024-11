Gotti: “Martedì col Verona tre punti importanti. Conosciamo il valore del Bologna”

Il tecnico del Lecce, Luca Gotti, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso del fischio d’inizio di Bologna-Lecce. Qui di seguito le sue dichiarazioni.

“C’è stata una reazione tangibile già a Napoli, contro la squadra prima in classifica. C’è il tema della classifica deficitaria, anche per aver affrontato subito squadre importanti. Martedì sono arrivati 3 punti importanti, per continuare su questo solco. La sfida di oggi? Il Bologna si è guadagnata la Champions League meritatamente. Conosciamo il valore dell’avversario, ma l’dea è di puntare sulle nostre qualità”.

Foto: Instagram Lecce