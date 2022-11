Gotti: “L’essere in svantaggio ha smosso la squadra”

Il tecnico dello Spezia ha analizzato, in conferenza stampa, la vittoria contro il Verona, sottolineando la sua felicità nel vedere la squadra cercare in tutti i modi di recuperare: ” l’essere andata in svantaggio che ha smosso la squadra. Abbiamo cambiato il trend togliendo un centrocampista e mettendo un attaccante: da lì la partita ha preso la direzione che volevamo che prendesse. Nzola? Ha potenzialità infinite, oltre fare gol si sbatte per la squadra”

Foto: Spezia Instagram