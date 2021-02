Gotti: “La Roma ha fatto un grande primo tempo, abbiamo avuto la chance per riaprirla”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 arrivata all’Olimpico contro la Roma: “La Roma ha fatto un primo tempo di grande livello, al 4’ abbiamo preso gol e la partita si è indirizzata. Noi non abbiamo preso le misure, quando attaccavamo eravamo poco equilibrati e in poco tempo ci ritrovavamo nella nostra area a difendere. Nella ripresa è cambiata un po’ la storia, siamo stati un po’ diversi e abbiamo cercato piano piano di rientrare nel match cercando l’episodio per riaprirla e l’abbiamo anche avuta con Deulofeu che ha avuto una grossa chance, ci avrebbe permesso di vedere”.

Foto: Twitter Udinese