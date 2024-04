Gotti: “La lotta salvezza è uno spot per la Serie A. Nulla è scontato”

L’allenatore del Lecce Luca Gotti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, a pochi istanti dal calcio d’inizio della sfida tra i salentini ed il Sassuolo:

“Serviranno tanti particolari, per noi che siamo coinvolti in questa lotta ogni passaggio è impegnativo, però vedendola da fuori credo che il grande equilibrio e i risultati che ci sono sottolineano il fatto che nulla è scontato, tutte le squadre sono coinvolte, penso sia uno spot bellissimo per la Serie A. Oggi dobbiamo fare una partita con grande cura del particolare, cercando di fare sempre meglio. I risultati di ieri? Bisognerebbe riuscire a fare un percorso occupandosi di ciò che dobbiamo fare noi senza sprecare focus e energie su cosa fanno altri, bisogna rimanere sopra a questa situazione. L’assenza di Ramadani? Ha dimostrato di essere un giocatore dal grande peso specifico nel Lecce. Non lo avremo a disposizione nella partita di oggi, ma nella scelta di formazione non volevo inventarmi nulla, avevamo due giorni a disposizione, ho voluto tenere un filo logico, non ho voluto inventarmi acrobazie, sono andato avanti per la stessa strada”.

Foto: sito Lecce