Gotti: “In Coppa Italia inizieremo a vedere la vera Udinese”

Vigilia di Coppa Italia anche per l‘Udinese che sfiderà l’Ascoli domani sera.

In conferenza stampa ha parlato il tecnico dei friulani, Luca Gotti, che ha parlato della condizione della squadra dopo il ritiro: “Ci arriviamo come succede normalmente un po’ a tutte le squadre in questa fase iniziale della stagione, con dei carichi di lavoro elevati e giocatori che non sono allo stesso grado di preparazione, perché c’è chi si è allenato da subito e chi si è invece aggregato successivamente. Per adesso, proprio nell’ottica degli alti carichi di lavoro e del dare priorità a obiettivi di carattere fisico più che tecnico tattico, si è lavorato meno su certi aspetti. Nelle partite precedenti spesso era una somma di singoli che faceva minutaggio, invece già da questa partita l’idea è di vedere una squadra vera”.

Sul pubblico: “Credo che sia proprio questa la nota bella da sottolineare, assieme al fatto che ricominciano gli impegni ufficiali. È un nuovo inizio che riporta il calcio dove deve stare, assieme alla gente, con tutte le relative componenti emotive”.

Foto: twitter Udinese