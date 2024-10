Gotti: “Ho discusso con squadra e dirigenza, daremo tutto”

Dopo un summit avvenuto con la società subito dopo l’allarmante sconfitta in casa per 6-0 contro la Fiorentina, il tecnico del Lecce Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa.

“A fine partita c’è stata l’esigenza di discutere nello spogliatoio con la squadra, senza soffermarsi troppo perché a caldo anche le percezioni possono essere difficoltose. Con serenità abbiamo ragionato con dirigenza e staff tecnico. Il tema della fiducia non è stato neanche preso in considerazione. Non bisogna basarsi sulle sensazioni, sia in positivo che in negativo. Durante la settimana c’era la sensazione di aver rimesso a posto diverse cose. Si era lavorato nella direzione giusta e avevo buone sensazioni. A inizio partita c’è stato entusiasmo, poi alle difficoltà non si è riusciti a reagire. Abbiamo dimostrato debolezza e poca personalità. Una partita diventata un incubo. Abbiamo preso dei gol che non si possono prendere in serie A. Credo sia il risultato più penalizzante della mia carriera, eppure di momenti di difficoltà ne ho passati tanti. L’unica cosa sensata è chiede scusa ai tifosi, con la promessa di mettere tutto per una ripresa”.

Dopo la dèbacle, ha parlato anche il presidente Sticchi Damiani: “Comunque ci sta che in questa giornata, dove lo hanno ricordato anche i tifosi, sia io ad dovermi assumere tutte le responsabilità perché nel momento in difficolta l’ho sempre fatto e ho voluto sempre fare da scudo a tutti, nessuno escluso, e diciamo che anche la comunicazione data in questi mesi è sempre stata una comunicazione tale che se ci fosse stata una difficoltà, era una difficoltà da attribuire al presidente e quindi ero consapevole allora ne sono consapevole oggi. A me il compito in questo momento di prendere la responsabilità e cercare di trovare una soluzione, sperando ovviamente che tutti quanti possano, diciamo fino in fondo cercare, di dare il massimo e dare ancora di più. Non posso dire cullarsi sul fatto che io mi prenda le responsabilità di tutto”.

Foto: Instagram Lecce