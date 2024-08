Gotti: “Gendrey non si è mai tirato indietro, ma le vicende extra campo hanno inciso contro l’Atalanta”

Luca Gotti, tecnico del Lecce, ha risposto alle domande della stampa nella conferenza relativa alla trasferta di San Siro contro l’Inter di domani. L’ex Udinese si è soffermato anche sulle voci che vorrebbero Gendrey lontano da Lecce.

La sfida con l’Inter: “C’è dispiacere per il risultato della prima partita del campionato e per gli errori commessi. Abbiamo cercato di lavorare sugli errori per limitarli, lavorando sulle nostre qualità che potrebbero dar fastidio all’Inter”.

Su Gendrey: “Il ragazzo non si è mai tirato indietro, si è allenato tutti i giorni. Sono convinto che le vicende extra campo abbiano inciso contro l’Atalanta, secondo me qualcosa gli è pesato. Il ragazzo però è sempre presente e integrato”.

Su Pelmard: “Non ha svolto la preparazione, ha fatto solo lavoro fisico senza aver fatto amichevoli o partitelle. Ci vorrà ancora un po’”.

Su Marchwinski al posto di Rafia: “Aveva già iniziato il campionato in Polonia, ma trovo che il suo livello di intensità sia ancora distante dallo standard che richiediamo per i nostri compiti. Ho la convinzione che questo ragazzo ci darà soddisfazioni, ha delle qualità, ma ci vorrà pazienza, bisogna aspettarlo e farlo crescere. Rafia contro l’Atalanta mi è piaciuto molto, ha una grande comprensione dei momenti della partita e sa rendersi utile in diverse situazioni. Lega il gioco in un modo che mi piace, poi manca su altri aspetti. Però è un calciatore che aiuta la squadra”.

Sulla difesa: “Se non succede qualcosa di inaspettato domani troverete la stessa linea difensiva che ha giocato contro l’Atalanta. Augurandoci di essere riusciti a fare tesoro degli errori commessi nell’ultima partita”.

Foto: Sito Lecce