Gotti: “Felice per l’arrivo di Ampadu. Agudelo? Ha preso una forte botta in allenamento”. E su Gyasi…

Alla vigilia della sfida contro il Bologna di Mihajlovic, Luca Gotti ha parlato anche della finestra di calciomercato appena terminata: “Sono contento dell’arrivo di Ampadu, con il direttore avevamo grande allineamento su quali fossero le esigenze, e lo dico con grande rispetto dei giocatori. Abbiamo un’infermeria con Amian, Ferrer, Verde, Ekdal, Maldini, con tempi di recupero diversi. Vedremo quando li avremo a disposizione. Queste 11 partite, questo mini-campionato, è da affrontare senza vittimismo o alibi, combattendo. Arrivo in una città di gente che è abituata a combattere e mi è stato chiarissimo sin dall’inizio, lo faremo anche noi insieme a loro. Insieme a società e dirigenza”.

Poi, ha parlato di Gyasi: “Il dover recuperare i gol mi spinge a portarlo vicino alla porta. Poi se è temporaneo o definitivo vedremo, non c’è stato alcun episodio col ragazzo. Non abbiamo neanche l’esigenza di chiarire”. Infine su Agudelo: “Ha caratteristiche d’eccellenza, Agudelo ha preso una botta molto forte contro la Juve, non si è allenato ma vedremo se si potrà allenare oggi”.

Foto: Twitter Udinese