Gotti: “Faremo il massimo per disturbare e far male il Milan”

Alla vigilia della partita contro il Milan a San Siro, il tecnico del Lecce, Luca Gotti, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida, con i salentini che sono reduci dal pareggio contro il Parma della scorsa settimana e dalla sconfitta in Coppa Italia di martedì contro il Sassuolo al Via del Mare: “Cercando di andando a fare il massimo. Incontriamo una squadra che probabilmente ha attraversato un momento di pressione ma adesso si è tolta qualche peso. Cercheremo di fare il massimo per disturbare e far male al Milan”.

Su Guilbert: “Ieri è stato un allenamento solo di recupero. Abbiamo un’infermeria piuttosto affollata. Alcuni hanno delle cose a lungo termine, altri piccoli fastidi. Oggi valutiamo chi sta meglio e vediamo di inserire tutti nelle migliori posizioni. Guardiamo noi stessi, poi c’è il Milan con le sue caratteristiche. Mettere tutto insieme non sarà facile. Penso soprattutto al Lecce, poi al Milan”.

Poi ha proseguito: “Il calcio è molto emotività. Ci sono avvisaglie certe volte, riesci a prevedere…. Invece poi ti capita di perdere due punti importanti nel recupero col Parma. Due punti che avrebbero dato serenità ambientale diversa a tutti, persi in maniera improvvisa. In coppa non è andata come speravamo. Devo accompagnare il gruppo in una crescita costante, gli incidenti fanno parte del percorso. In ogni gruppo c’è chi ha i suoi momenti di forma, io penso al gruppo”.

Sul modulo del Milan: “In linea di massima penso che continuerà con lo schieramento del derby. Ha dimostrato di avere coraggio. Ha molti giocatori per continuare in questa direzione”.

Su Krstovic: “Non sta male. Capitano episodi. Ieri ha fatto un allenamento normale. A me interessa come si viene fuori mentalmente. Abbiamo parlato molto tutti insieme senza nasconderci nulla e non ho avvertito problemi”.

Foto: Instagram Lecce