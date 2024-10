Gotti: “Fa la differenza un pallone perso davanti l’area. Banda ci manca molto”

Il tecnico del Lecce Luca Gotti ha commentato in conferenza stampa la dura sconfitta rimediata in casa dell’Udinese. Secondo l’allenatore, il mismatch fisico ha giocato un ruolo predominante, oltre che il grave errore di Ramadani in disimpegno che ha portato alla punizione di Zemura.

La partita: “Nella prima mezz’ora abbiamo tenuto bene il campo, trovando però poca pericolosità, c’erano possibilità di mettere più in difficoltà l’Udinese. Poi si fa fatica a contenere la loro fisicità, ci siamo fatti spaventare da un paio di palloni in area. Nella ripresa sono venuti più a giocare nella nostra metà campo e dopo il primo giro di sostituzioni avevamo rimesso un po’ le cose a posto ritrovando alcune situazioni viste nel primo tempo. Fa la differenza un pallone perso malamente davanti all’area di rigore che ha portato alla prodezza di Zemura”.

I cambi: “Ti aspetti sempre tanto da tutti, oggi abbiamo prodotto meno di quanto fatto nelle altre partite, abbiamo prodotto poco e in mezzo al campo c’erano diverse soluzioni per saltare la mediana dell’Udinese e invece abbiamo fatto giocate con poca lucidità”.

La mancanza di Banda: “La velocità è importantissima ma ci manca soprattutto nell’uno contro uno, nel creare superiorità numerica, ci manca molto questo. Però da quando sono qui non ho mai avuto Banda al 100%, ha sempre un problemino al ginocchio e resta infiammato, lo abbiamo sottoposto a controlli accuratissimi e ci è stato detto di fargli fare un percorso per 12 giorni per averlo con la Fiorentina ma lavoriamo per averlo in pianta stabile perché ci serve”.

Foto: Instagram Lecce