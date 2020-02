Gotti: “De Paul merita una big, esprime se stesso in modo più compiuto e ha valori fisici di alto livello”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco una parte di quanto emerso.

“Mi sono messo a disposizione per aiutare la squadra per il bene comune, superiore a tutto. De Paul credo che sia un giocatore che merita una big. Esprime se stesso in modo più compiuto e ha valori fisici di alto livello“.

Foto: Twitter ufficiale Udinese