Gotti: “Credo che De Paul abbia tutti i requisti per fare bene ad alto livello”

Intervenuto ai microfoni di SKY Sport, il tecnico dell‘Udinese, Luca Gotti, ha parlato del suo centrocampista Rodrigo De Paul, richiesto da diverse squadre: “Credo che sia un giocatore che abbia tutti i requisiti per l’alto livello. Dal punto di vista dell’atteggiamento mentale ha grande personalità. Ha tutti i requisiti per i massimi livelli. Secondo me lui in una grande squadra ci sta, il tipo di differenza che può fare lo dirà il campo anche in relazione al ruolo che gli scegli. Se tu pensi per lui dei compiti alla Luis Alberto è giusto. Nel campionato di A una decina di gol li ha. Uno deve decidere se spostarlo dall’area avversaria e dove vuole inserirlo nel proprio contesto.”

Foto: profilo Twitter personale Rodrigo De Paul