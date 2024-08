Gotti: “Coulibaly sarà della partita. Voglio un Lecce coraggioso e aggressivo”

Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta (lunedì 19 ore 18.30 al Via Del Mare): “In queste settimane si è visto un Lecce coraggioso, a volte fin troppo. Un po’ disordinato, ha perso un po’ le misure. La mia idea è quella di mantenere le caratteristiche positive del coraggio e dell’aggressività, cercando però di dare equilibri e sicurezze maggiori con continuità. In questa Serie A contro certe avversarie si va in difficoltà a prescindere, ma dobbiamo tenerci gli aspetti positivi e limitare quelli negativi”. Sul nuovo arrivo Coulibaly: “Ha le qualità per aiutarci, però non so bene il minutaggio e non sono ancora riuscito a comprendere come utilizzarlo al meglio con gli altri giocatori. Sarà della partita, devo ancora capire se dall’inizio o a partita in corso”. Su Pierotti: “Ha grande energia, può dare un contributo alla squadra ma ancora non ha compreso bene i momenti della partita. E’ un calciatore che dà tutto. Non sono ancora riuscito a cucirgli addosso un ruolo che possa farlo esprimere al meglio”.

Foto: gotti-x-lecce