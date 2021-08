Gotti: “Contenti dell’inizio. Ma rosa da completare”

Dopo la vittoria per 3-0 sul Venezia, l’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato a Sky Sport dell’inizio dei friulani e anche di calciomercato.

Queste le sue parole: “Siamo felici di questo inizio importante, 4 punti in due gare. Ma non abbiamo fatto ancora nulla. Sappiamo di dover completare la squadra in un certo modo e su questo siamo d’accordo con la società. Success? E’ arrivato ieri, ancora non l’ho visto in campo. Questi quindici giorni gli serviranno per ambientarsi”.

Foto: Twitter Udinese