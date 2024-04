Gotti: “Con l’Empoli è una partita chiave. Banda non sarà a disposizione”

Il Lecce ospiterà domani alle ore 15:00 l’Empoli, in una gara con in palio punti pesanti in chiave salvezza. Il tecnico della formazione salentina Luca Gotti ha presentato così, nella consueta conferenza stampa di vigilia, il match da giocare contro i toscani:

“Ritengo che la partita sia sulla carta molto diversa dalle precedenti. Ha connotati simili a quella fatta col Verona un mese fa, una grande importanza dei punti ed uno scontro diretto. Secondo me l’abbiamo preparata bene, l’ideale è affrontarla al meglio. Non so se sarà una partita subito di duelli, magari lo diventerà in corsa. Siamo due squadre equilibrate, attente, toste, che vogliono concedere poco all’avversario. Pierotti seconda punta? Ha queste caratteristiche probabilmente. Forse riesce ad essere efficace con meno compiti, anche a San Siro è entrato con uno spirito importante. Il morale della squadra? Da una parte si avvertono consapevolezze in positivo, dall’altra debolezze. La partita va affrontata sapendo che è una gara chiave. Credo che lo spogliatoio lo comprenda molto bene. Banda? Non sarà a disposizione, è venuto fuori da San Siro con un problema che gli provoca dolore. L’ho convocato perché voglio un gruppo coeso. L’Empoli ha tanti giocatori di Serie A, cambia spesso sistema di gioco. Ho allenato tanti ragazzi oggi di Nicola, hanno caratteristiche molto diverse. Nicola ha fatto vedere di usare tutta la rosa e saper cambiare proposta calcistica. Oudin? A Salerno fu una partita diversa da quella immaginata. Ha gestione palla di qualità ed è importante negli ultimi metri, sente la porta. Visto che abbiamo difficoltà a far gol, devo valutare bene questi fattori. Su di lui ci conto”.

Foto: sito Lecce