Gotti: “Con il Cagliari in palio punti decisivi. Mi piacerebbe essere come Ranieri”

Il Lecce sarà di scena a Cagliari domani, per affrontare la squadra di Claudio Ranieri. Il tecnico dei salentini Luca Gotti ha presentato con le seguenti dichiarazioni il match da giocare con i sardi:

“Sarà uno scontro diretto, giornate che diminuiscono, contesto ambientale vicino alla squadra così come il nostro. Il Cagliari, come noi, andrà alla ricerca di punti decisivi”.

Le fanno piacere i complimenti di Ranieri? “Il Lecce visto in queste partite credo gli piaccia davvero, conoscendolo. Ranieri sa perfettamente come contrastare il Lecce, parliamo di un maestro. Nella sua carriera ha accettato sfide. È un grande punto di riferimento per me, anche dal punto di vista del comportamento. Mi piacerebbe essere come Ranieri. La partita di domani secondo me non sarà tattica. Domani si va oltre l’aspetto tattico, sarà una gara molto di atteggiamento. Il Cagliari è una squadra un po’ britannica, intesa”.

Ranieri ha anche detto che il Lecce è salvo al 90 o 100%. “Diciamo che il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che possa essere già salvo. Ma la realtà è che oggi non lo è, lo dice la matematica. È l’unico modo giusto di vedere le cose”.

Ramadani può partire titolare? “Direi di si. È stato out una decina di giorni ma sembra non sia successo nulla”.

Oudin in crescita anche in fase di non possesso. “L’importante sono le relazioni in campo tra i giocatori. Gradualmente cerco di prendere decisioni adeguate come squadra. Credo che Oudin si stia giovando di questo ragionamento, è molto aiutato dagli altri e dà il suo contributo volentieri in fase difensiva. Poi mette a servizio del gruppo le sue qualità tecniche, particolari: non solo il palleggio. È uno dei giocatori più importanti della categoria per passaggi chiave, significa che ha una velocità importante nella testa”.

A livello personale cosa le sta dando il Salento? “Solo quando la nave sarà ormeggiata farò dei discorsi simili. Il percorso mi impedisce di godere della bellezza di questa terra e delle persone. Ho poco tempo a disposizione per l’aspetto personale. La gente mi manifesta ovunque passione e affetto”.

Foto: sito Lecce