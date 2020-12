Gotti: “Abbiamo provato a vincerla ma ci è mancato il gol. De Paul mi ha detto che sta bene”

E’ finita 0-0 tra Udinese e Crotone, Luca Gotti, allenatore dei friulani, ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport:

“E’ mancato il gol, non una cosa da poco, ma in sostanza non si può dire che non ci abbiamo provato. Ci hanno annullato due gol per fuorigioco ed è giusto così, peccato.

Bisogna affrontare le partite nel modo giusto secondo le specificità che portano. Il Crotone ha fatto la sua partita e abbiamo provato a vincerla. Nel finale ho pensato di riempire la squadra di attaccanti ma pensavo che fossimo pericolosi e non rischiassimo nulla, non dando occasione nella nostra metà campo. Le due cose messe assieme, solidità di squadra, che ha permesso di concedere pochissimo e creare molto. Speriamo di fare di più nelle prossime gare.

De Paul come sta?

“L’ho visto un secondo e mi ha detto che non gli sembra nulla di particolare”.

Se il presidente le dicesse che dovete venderlo, cosa gli direbbe?

“Che mi dispiace. Io lavoro per l’Udinese, non sono il proprietario, se il presidente mi dice questo rispondo così”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese