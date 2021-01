Gotti: “Abbiamo avuto paura e siamo stati puniti. Società? Parleremo come dopo ogni partita”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha commentato così la sconfitta contro la Sampdoria ai microfoni di DAZN: “Penso che per 70’ l’Udinese abbia fatto una buona partita raccogliendo meno di quanto poteva raccogliere. Fino all’occasione del rigore non c’era sensazione di pericolo, ci siamo un po’ abbassati ma con la Sampdoria è normale. Non mi è piaciuta la reazione al pareggio quella sì, abbiamo avuto paura e Torregrossa ci ha punito”.

Si poteva cambiare qualcosa dopo aver subito il pareggio? “Riflettevo su come avrei potuto gestire meglio i quindici minuti trascorsi tra il pareggio e il gol del vantaggio della Sampdoria, ma non ho trovato grandi soluzioni per poter far meglio”.

Gli infortuni pesano? “Siamo senza alcuni giocatori e alcuni di questi non rientreranno più, come Pussetto. Gli altri sembrano vicino al recupero, speriamo di recuperarli, ma dopo quei 70’ potevamo comunque fare di meglio”.

Ore di riflessione in società? “Di sicuro verranno fatte delle valutazioni e parleremo del match con la società, come tutti i post partita”.

