Gotti: “39 minuti di grande Lecce. I tre gol in 5 minuti? Il peccato originale è una punizione inesistente data al Milan”

Luca Gotti, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan per 3-0.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto 38 minuti molto buoni, era la partita che il Lecce cercava di fare qua a San Siro. Abbiamo provato a costruire, a fare fraseggio, a ragionare. Il peccato originale è una punizione inesistente, che non si capisce cosa abbia fatto Dorgu. Quello è il peccato originale. Non abbiamo concesso nulla e preso gol su questo episodio. Poi la punizione su Dorgu non fischiata da cui nasce il secondo gol. E lì poi ci sta, una squadra con più partite in Serie A di noi. Il Milan sul terzo gol ha sentito il sangue e spinto sull’acceleratore, sono stati 4 minuti che ci sono costati la partita”

Il dato sui tanti tiri in porta ma pochi gol? “Fino ad ora è questo il problema, sicuramente”.

Questa settimana può lasciare il segno in negativo? “Già stasera l’abbiamo pagata. Ma serve toglierci il segno alla svelta, anche se per buona parte della partita lo abbiamo fatto”.

