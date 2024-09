Gosens sull’addio all’Union Berlino: “Situazione spiacevole, ma era la scelta giusta”

Intervistato nel podcast Copa TS, l’esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato di quanto sia stato doloroso l’addio all’Union Berlino, contesto in cui aveva trovato tifosi ed atmosfere uniche. Ma il calciatore riconferma che il passaggio alla Viola sia stata la scelta giusta per il momento della sua carriera. Gosens verrà presentato in Conferenza Stampa domani alle 14:00.

Le dichiarazioni: “È stata una situazione incredibilmente spiacevole e brutta. È stato un disservizio assoluto e ne ero consapevole. Amavo i ragazzi più di ogni altra cosa, amavo anche l’Alte Försterei (lo stadio dell’Union Berlino, n.d.r.) più di ogni altra cosa. Sembra che stessi pensando solo ai miei interessi, ma stavo comunque pensando molto alla squadra. Non volevo deludere i tifosi, anche se la gente là fuori potrebbe pensarlo. La scelta della Fiorentina? Sapevo che era la cosa giusta per me e la mia famiglia”.

Foto: Instagram Gosens