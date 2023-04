Gosens sui social: “Se qualche anno fa mi avessero detto che sarei stato in semifinale di Champions League, non ci avrei creduto”

L’esterno tedesco ha postato sui social un messaggio molto personale al termine della sfida contro il Benfica, che ha permesso all’Inter di raggiungere il Milan nella semifinale di Champions League che si giocherà tra inizio e metà maggio: “Se qualcuno qualche anno fa mi avesse detto che sarei stato in semifinale di Champions League, probabilmente non ci avrei creduto. Grazie all’Inter per averlo reso possibile, e grazie agli interisti per la notte magica. Ora tutto è possibile!”.

L’esterno dopo anni difficili nel 2023 sembra aver ritrovato la vecchia linfa che lo caratterizzava, complice anche l’esponenziale aumento di minuti che Inzaghi gli ha concesso tra campionato e coppe. Il suo obiettivo ora è il posto da titolare al posto del compagno Di Marco che ieri è stato autore di due assist.

Foto: Twitter Inter