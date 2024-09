Gosens su Palladino: “È una persona onesta. Vedo delle similitudini con Gasperini”

Robin Gosens, durante la sua Conferenza Stampa di presentazione, tra i tanti temi trattati ha toccato anche quello riguardante il suo nuovo allenatore, Raffaele Palladino. L’esterno tedesco si è detto soddisfatto di poter lavorare con un allenatore come l’ex Monza, aggiungendo di aver trovato alcune similitudini nei suoi metodi di allenamento con quelli del tecnico che lo ha reso il giocatore che è oggi, Gianpiero Gasperini.

Su Palladino: “Mi è piaciuto sin da quando sono arrivato, ma anche quando ci siamo sentiti al telefono precedentemente. Il mister è molto giovane, forse sente in maniera diversa il rapporti coi giocatori. Di lui mi piace tanto la sua onestà, si migliora solo dicendosi la verità”.

Il modulo e gli allenamenti: “Il fatto di aver trovato qui più o meno lo stesso modulo in cui giocavo con l’Atalanta mi fa piacere, con Gasperini l’abbiamo fatto per 5 anni e l’adattamento è stato facile. Anche gli allenamenti sono simili: tanta intensità e lavoro di forza, si vede che si ispira a lui. A livello personale mi trovo molto bene in schemi come 3-4-3 o 3-5-2, posso esprimermi al meglio. Il focus di questi dieci giorni è stato solo sulla fase difensiva, dobbiamo migliorare tanto e molti difensori avevano giocato solo in una difesa a quattro. Ci sono sempre miglioramenti da fare, ma siamo sulla strada giusta. I centrali stanno capendo sempre di più le idee del mister, sono molto fiducioso”.

Il paragone con Gasperini: “Ovviamente con Palladino sto lavorando da dodici giorni mentre con l’altro ho fatto quasi 5 anni. Gasperini per me era un genio in campo, sapevo che mi avrebbe migliorato ogni giorno. Da Palladino mi aspetto lo stesso”.

