Gosens salva la Fiorentina al 96′. E’ 2-2 con il Monza. Colpo del Verona sul campo del Genoa (0-2)

Finisce 2-2 tra Fiorentina e Monza. Poco da salvare per la Viola (a parte il gol di Kean), nel primo tempo, che ha manifestato preoccupanti problemi in fase difensiva, oltre che una drammatica inconsistenza nel generare chiare occasioni da gol. Gli unici squilli viola hanno avuto come protagonista l’attaccante italiano ex Juve, autore del gol allo scadere, oltre che Beltran in un paio di inserimenti in area di rigore. Per il resto, la squadra di Palladino continua a mostrare endemiche fragilità nei tre di difesa, spesso in ritardo nelle marcature ed estrema insussistenza in fase di costruzione, nonostante la presenza in campo di Cataldi e Gosens, arrivato ieri a Firenze. Estremamente convincenti invece i primi 45 minuti del Monza di Nesta, estremamente organizzato nel pressing e letale negli ultimi metri, con Djurić e Maldini protagonisti dei due primi gol della gara, oltre che di una prestazione al limite della perfezione. Da sottolineare la gran marcatura di Maldini, autore di un tiro velenosissimo da fuori area.

Nella ripresa, come si aspettava, assalto della Fiorentina, che però non riesce nei primi minuti a far male al Monza, che regge bene l’urto. Nel finale, la stanchezza aiuta i viola a trovare maggiori spazi. Clamorosa chance per Kean al 90′, con un colpo di testa, salvato sulla linea da Turati. Da calcio d’angolo, colpo di testa di Gosens al 96′ che salva la Fiorentina. Rimonta riuscita ancora una volta per la Fiorentina, che sa solo pareggiare in questo inizio stagione (5 gare 5 pareggi). Per Nesta rimandato l’appuntamento con la prima vittoria da allenatore in Serie A. La Fiorentina sale a 3 punti, a 2 il Monza.

A Marassi, colpaccio del Verona in casa del Genoa, Gli scaligeri riscattano subito la sconfitta interna con la Juvemtus. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il Verona ne approfitta nella ripresa con le reti di Tchatchoua e un calcio di rigore di Tangstedt. Verona che sale a 6 punti, il Genoa resta a 4.