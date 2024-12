Gosens: “Presto per parlare di Champions. L’Inter è ancora la squadra da battere”

In un’intervista rilasciata a TNT Sports, l’esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato della sfida con l’Inter, della gara di oggi, e degli obiettivi della Viola.

“Mentirei se dicessi che mi aspettavo di essere in questa posizione. Ma dal momento in cui sono arrivato qui, ho avuto la sensazione che abbiamo un ottimo mix di giocatori giovani ed esperti. Sono rimasto sorpreso da quanto fosse forte la squadra. Le sette vittorie consecutive hanno accresciuto la nostra autostima e hanno reso chiaro che abbiamo una squadra molto forte che può competere contro tutti in questo campionato. Ma sarebbe sbagliato parlare ora di obiettivi, soprattutto perché abbiamo tanti giocatori nuovi e giovani. Vale sempre la pena sognare. Questa è la mia opinione. Sono sempre stato un sognatore e rimango un sognatore. Sognare ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Ma per ora parlare di obiettivi concreti ci darebbe solo più pressione. La cosa bella in questo momento è che non abbiamo pressioni, ci godiamo solo la partita in campo. Se ci dessimo adesso la pressione di voler arrivare in Champions o vincere lo scudetto, il risultato sarebbe pressione in ogni partita”.

Sull’Inter: “È una partita molto bella per vedere a che punto siamo. L’Inter è la squadra più completa che abbiamo in Serie A. Hanno giocato insieme per tanti anni, hanno lo stesso allenatore, hanno integrato due o tre giocatori nuovi di un livello incredibilmente alto. Per me restano i favoriti, anche perché ho giocato con la maggior parte dei ragazzi lì e so quanto sono bravi. Per me, in questo momento – e siamo ancora all’inizio della stagione – loro sono la squadra da battere”.

Sull’Union Berlino: “Una situazione brutta perché non ho potuto dare l’addio come avrei voluto ma il progetto ambizioso della Fiorentina mi ha attratto. Mi mancava l’Italia, per cui decidere è stato un gioco da ragazzi”.

Foto: Instagram Gosens