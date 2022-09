Gosens: “Possiamo giocarcela contro le grandi squadre e portare la stessa intensità in campionato”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Robin Gosens ha parlato della sconfitta, nella partita di Champions di ieri sera, dei nerazzurri contro il Bayern Monaco. Questa la sua analisi: “Dovevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, concretizzare di più. Potevamo fare l’1-1 più volte ed invece abbiamo preso il secondo gol. Dobbiamo curare meglio i dettagli. I dettagli in Champions fanno la differenza. Dobbiamo mettere la grinta giusta, segnare quando c’è da segnare, mettere il massimo in ogni partita ed in questo modo possiamo rialzarci”.

Il giocatore ha poi speso alcune parole riguardo al prossimo impegno dell’Inter in campionato: “Torino? Partita difficile, da preparare bene, ti creano l’uno contro uno a tutto campo. Oggi abbiamo visto che possiamo giocarcela contro le grandi squadre e che possiamo portare la stessa intensità in campionato”.

Foto: Twitter Inter