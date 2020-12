Gosens: “Per quello che si è visto è giusto il 4-1. Ilicic è un leader e lo dovreste sapere tutti”

Robin Gosens ha commentato così a Sky Sport il match vinto oggi in rimonta contro la Roma:

“Dopo un inizio un po’ brutto, con il gol subito subito, abbiamo rimontato la partita e abbiamo giocato bene. Secondo me per quello che si è visto ci sta il risultato.

Ilicic? Josip è un giocatore che fa la differenza, lo sapete anche voi. Lo ha fatto vedere spesso, sono contento che sia entrato in campo così perché è un leader e ci può far fare il salto di qualità”.

I momenti difficili sono stati superati?

“Speriamo, abbiamo lavorato molto bene, ma la Champions League ti toglie tante energie. Ora siamo più liberi e volevamo arrivare in questo momento con più energie. Stiamo bene fisicamente e si vede”.

Che messaggio vuoi dare ai tifosi?

“Lo spogliatoio è sempre unito, questo posso assicurarlo. Per ora posso solo dire che i tifosi sono una mancanza pesante perché ci stimolano sempre. Mando loro un grosso abbraccio, ci mancano e speriamo possano tornare presto. Non c’è nulla da dire”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta