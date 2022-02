Gosens parzialmente in gruppo: l’Inter corre sulla sinistra

In quella che probabilmente può essere considerata la migliore stagione italiana di Perisic, l’Inter ha messo a segno un colpo da novanta per la corsia mancina: Robin Gosens. Sebbene alle prese con una lesione muscolare importante procurata a settembre e non guarita perfettamente al punto da far sì che il tedesco subisse una ricaduta, i nerazzurri hanno deciso di portarlo a Milano ugualmente. Così facendo, peraltro, il club meneghino si è cautelata dall’eventuale partenza di Perisic, in scadenza e ancora non certo di firmare il rinnovo. Finalmente Gosens intravede la luce in fondo al tunnel e così anche Inzaghi, desideroso di testare il calciatore in un periodo denso di impegni per l’Inter. Tra Perisic e l’ex Atalanta, la fascia sinistra nerazzurra promette alta velocità, inserimenti e gol. E non è un eresia definirla come la più completa dell’intera Serie A.

Foto: Sito ufficiale Inter