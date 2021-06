Gosens: “Onorato di rappresentare la Germania agli Europei. Mercato? Adesso penso solo alla Nazionale”

Protagonista di una splendida stagione con l’Atalanta, Robin Gosens sta per iniziare un Europeo da protagonista con la Germania. Il terzino tedesco ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio: “Per me è un grande onore rappresentare la Germania agli Europei, l’atmosfera del gruppo è fantastica e c’è grande emozione. Negli allenamenti spingiamo al massimo e lo faremo anche nelle partite. Sono felice di poter essere qui. È fantastico il ritorno dei tifosi allo stadio, sono contento anche perché vuol dire che la situazione dei contagi sta migliorando, spero che si possa andare avanti in questa maniera e che presto anche i dilettanti possano tornare in azione. Mercato? In questo momento sono concentrato sulla competizione e sulla Nazionale, non voglio pensare ad altro”.

Foto: Twitter Atalanta