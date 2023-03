Gosens: “Non sono stato quello che l’Inter sperava di comprare”

Intervenuto ai microfoni di Suddeutsche Zeitung, l’esterno dell’Inter, Robin Gosens, ha così parlato del suo arrivo in nerazzurro: “Non sono stato quello che l’Inter sperava di comprare”. Proseguendo sul posto da titolare perso all’interno dello scacchiere della Nazionale tedesca: “Devo riprendermelo, oggi sono un inseguitore e voglio andare assolutamente agli Europei. Non essere andato ai Mondiali di Qatar è stato il punto più basso della mia carriera”.

Tra i temi trattati, anche l’infortunio che ne ha condizionato il rendimento: “L’ho totalmente sottovalutato.Sono un giocatore che vive del proprio fisico e non sono riuscito a recuperare la forma a lungo. Ciò faceva sì che non fossi chi volevo essere: arrivavo sempre in ritardo, con l’avversario o facevo fallo o non prendevo la palla. Un errore andare all’Inter? Assolutamente no, gioco in uno dei più grandi club d’Europa”.

Foto: Instagram Gosens