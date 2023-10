Gosens: “Non potevo permettermi un altro anno in panchina in vista degli Europei”

Intervistato da RND, l’ex esterno dell’Inter Robin Gosens, ora all’Union Berlino, torna a parlare del periodo trascorso in nerazzurro e delle differenze con la sua attuale esperienza in Bundesliga: “Ero molto deluso dopo la mancata convocazione per il Mondiale, era il sogno della mia vita e avevo la sensazione di aver fallito. Qui titolare 6 volte su 7? All’Inter era diverso. Non potevo permettermi di fare un altro anno da non titolare con gli Europei in vista”.

Foto: Instagram Union Berlino