Dopo il ko rimediato in Champions contro il Bayern Monaco, Robin Gosens è tornato a parlare tramite il proprio profilo Instagram: “Naturalmente non l’inizio che desideravamo. Solo insieme possiamo tornare a vincere. Tifosi dell’Inter, siete stati fantastici. Ci riprenderemo sabato”. L’Inter tornerà in campo a San Siro sabato alle 18.00 contro il Torino.

Foto: Gosens Instagram