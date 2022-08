Gosens: “Mi sento sempre meglio. Pronti per il Lecce, abbiamo tantissima voglia”

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo l’amichevole vinta contro il Sant’Angelo Lodigiano, Robin Gosens ha parlato della sua attuale condizione fisica in vista dell’imminente partenza della Serie A: “Mi sento sempre meglio, soprattutto dopo l’ultimo infortunio che mi ha tenuto fuori qualche giorno. Anche stasera abbiamo messo minuti nelle gambe, siamo pronti per sabato per l’esordio contro il Lecce, con tantissima voglia di fare bene“.

Foto: Twitter Inter