Gosens: “Mi sento il vecchio Robin. Ho sottovalutato l’infortunio, ma ora sto bene”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, Robin Gosens, ha così parlato del suo ritorno in Germania: “Tante domande. Sicuramente è una emozione forte essere qui, abbiamo giocato qui l’Europeo con la Germania e ho fatto gol al Portogallo, da lì è cambiata la mia carriera ed è stato uno dei momenti più belli vissuti. Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare, però non è sempre così facile, non c’è solo un motivo per cui sto giocando meno: c’è stato un lungo stop e c’è stata la sottovalutazione del mio infortunio da parte mia, però in questo momento è importante che mi sento bene, mi sento quasi il vecchio Robin che ero prima. Sto bene e spero di trovare più spazio, però c’è anche da accettare che la squadra gira bene e che Dimarco sta bene, devo lottare per il momento che arriverà”.

Foto: Instagram Gosens