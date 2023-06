Gosens, l’Union Berlino non accelera. E si muove l’altro club tedesco in lizza

Lo scorso 12 giugno avevamo parlato di tre club sulle tracce di Robin Gosens: due dalla Bundesliga (Union Berlino e Wolfsburg) e uno dalla Premier League (Bournemouth). Fondamentalmente la situazione resta la stessa, ma bisogna specificare: l’Union per ora si è fermato, il Wolfsburg – come ribadito da Gianluigi Longari – è tornato in scena nelle ultime ore, il Bournemouth ci spera ma in caso di addio all’Inter l’esterno preferirebbe tornare in Bundesliga. Ricordiamo che il club nerazzurro confida di incassare tra i 15 e i 18 milioni ma senza formule che prevedano il diritto di riscatto.

Foto: Instagram Gosens