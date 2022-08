Gosens: “Lo scorso anno il più difficile della mia carriera. Presto tornerà il vero Robin”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Lazio–Inter, l’esterno nerazzurro, Robin Gosens ha parlato delle sue condizioni di forma: “La verità è che l’anno scorso per me è stato il più difficile della mia carriera, non ho giocato per quasi un anno. Sto migliorando e sto lavorando duramente, non vedo l’ora neanche io di vedere il vero Robin. Sono sicuro che presto tornerà e un’occasione è già questa sera”.

Foto: Twitter Inter