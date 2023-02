Gosens: “L’Atalanta era la mia zona di comfort, volevo giocare in un club più grande”

Robin Gosens, esterno sinistro dell’Inter, ha parlato del suo addio all’Atalanta e del suo passaggio nella Milano nerazzurro in un’intervista rilasciata ai microfoni della UEFA: “Per me è stata una sfida molto grande a livello mentale perché sono uscito fuori dalla mia zona di comfort. È sempre difficile farlo per provare qualcosa di nuovo, anche perché stavo molto bene all’Atalanta. Arrivi in un nuovo club e praticamente parti da zero. Nello spogliatoio sei nessuno e devi dimostrare le tue qualità. Ma io volevo fare il passo successivo perché sento di poter crescere come sportivo oltre che come persona. Sentivo di poter giocare in un club più grande dell’Atalanta. Scoprirò se avevo ragione a pensarlo o se l’Atalanta era invece il mio apice. Quindi, consiglierei di fare questo passo fuori dalla zona di comfort a tutti coloro che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo o che sentono che gli manca qualcosa per essere completi”.

Foto: Instagram Gosens