Gosens: “L’anno prossimo abbiamo un Europeo in casa, deve essere una grande festa di calcio. Dobbiamo fare risultato”

Robin Gosens ai microfoni dell’ARD ha commentato così il suo ritorno in Nazionale: “Comunque, per quello che riguarda la mia prestazione, penso di essere entrato bene contro la Polonia anche se non sono soddisfatto per il risultato finale visto quello che abbiamo fatto. La situazione è terribilmente seria, lo sappiamo. Abbiamo bisogno di vittorie per far sì che l’intero Paese ci sostenga. L’anno prossimo abbiamo un Europeo in casa, deve essere una grande festa di calcio. E questo è possibile solo facendo risultato”.

Foto: gosens germania foto twitter uefa euro 2020