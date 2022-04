Gosens: “La ricaduta dopo l’infortunio il periodo più difficile della mia carriera. L’Inter la mia sfida”

Robin Gosens, esterno dell’Inter arrivato a gennaio dall’Atalanta, è stato intervistato dal magazine ‘Outpump‘. Il tedesco è tornato sull’infortunio subito a settembre con la dea: “È stato il periodo più difficile della mia carriera. Non giocare per più di quattro mesi, quindi non fare contemporaneamente il tuo lavoro e ciò che ti diverte di più nella vita, è stata una sfida. Il primo periodo non è stato la cosa peggiore, perché tre giorni dopo è nato il mio primo figlio, ma la ricaduta è stato il momento peggiore. Erano passati due mesi, ero quasi pronto, ero vicinissimo alla prima convocazione, ma mi sono fermato ancora e ho avuto quattro o cinque giorni davvero difficili. Anche a casa non ho voluto parlare con nessuno, penso sia umano, ma con il supporto del mental training ho superato questo momento. Giocare per una delle squadre più importanti del mondo in uno dei momenti personalmente più difficili è stato interessante, è la mia sfida. Sapevo che l’inizio non sarebbe stato facile, che Ivan è fortissimo e che avrei visto i miei compagni da fuori per lungo tempo, però faceva parte della sfida“.

FOTO: Twitter Inter